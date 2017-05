Veroordeelde jihadganger aangehouden op vliegbasis Volkel

Syrië

Justitie geloofde dat verhaal niet en vervolgde de twee voor het plan zich aan te willen sluiten bij een jihadistische organisatie. Justitie eiste drie jaar cel tegen Waïl, de rechtbank legde er twee in juni 2016 op. Nadeem kreeg drie jaar cel. Een jaar meer omdat hij had al eerder geprobeerd naar Syrië te reizen. De advocaat van de Arnhemmer zei tijdens de zitting in 2016 dat El A. 'erg jong en beïnvloedbaar was'. Zijn verblijf op de terreurafdeling van de gevangenis zou hem ook geen goed doen. El A. zei zelf dat die afdeling hem 'zwaar viel'. ,,Ik zit er met mensen die dingen hebben gedaan, waar ik nooit van verdacht ben geweest.'' Hij wilde zijn leven na de straf weer oppakken, zei hij in de rechtbank. De advocaat stelt dat het weer oppakken van El A. 'helemaal nergens over gaat, er is echt niets aan de hand'.

Graafwerkzaamheden

Externe bedrijven die op de vliegbasis werken, moeten aan strenge toegangseisen voldoen. Vooraf moeten de gegevens van het personeel doorgegeven worden. Aan de poort worden paspoort of identiteitsbewijs omgeruild voor een bezoekerspas waarmee de werklieden onder begeleiding het terrein op mogen. ,,Het is een strenge procedure en je wordt elke keer weer gecontroleerd'', aldus Wilko van Hout van bouw- en sloopbedrijf Gebr, van den Brand en van Oort uit Uden dat in het verleden diverse keren op Volkel heeft gewerkt. Bij welk bedrijf de opgepakte 19-jarige man werkte, is niet bekend.

Hasan A.

Ook Hasan A. had interesse in vliegbasis Volkel. De man werd afgelopen zomer opgepakt. In zijn huis trof de politie een stroomstootwapen, een mes en tie-wraps aan. Op zijn computer vonden ze onthoofdingsfilmpjes, gemaakt door IS. Ook had Hasan A. informatie verzameld over premier Rutte en een luchtmacht-generaal van de nabijgelegen vliegbasis Volkel. Van die vliegbasis had hij ook foto's liggen, waarop met rode pijlen en cirkels was aangegeven hoe hij de basis het best kon benaderen.