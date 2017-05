Vervuilende scooters vanaf 2018 uit verkoop

Volgens brancheorganisatie Bovag staan er momenteel nog tussen de 10.000 en 15.000 'vieze' brommers en scooters bij de dealers. ,,We zagen dit aankomen en hebben onze leden gewaarschuwd'', aldus een zegsman. Bovag hoopt dat ze tegen het einde van het jaar allemaal verkocht zijn. ,,Maar het is de vraag of dat lukt. Het verbod geldt voor heel Europa, dus je kunt ze ook niet exporteren'', voegde de woordvoerder toe.



De RAI Vereniging zegt 'verbijsterd' te zijn. Volgens de belangenbehartiger van fabrikanten en importeurs waren alle partijen nog in overleg met het ministerie en schaadt het besluit het vertrouwen van de markt. ,,In plaats van een milieusparend effect heeft dit besluit juist een nadelig effect op het milieu. Vreemd genoeg stond er nog een topoverleg gepland over dit onderwerp op het ministerie'', stelt voorzitter Steven van Eijck.



Milieudefensie is blij met het besluit van Dijksma. ,,Dit is een goede stap. We zien dit als een inhaalslag; de scooter is vele malen vervuilender dan een personenauto of vrachtwagen. Al jaren is geen beleid gevoerd, waardoor de oude, vieze scooters gewoon in de handel bleven'', aldus campagneleider Anne Knol.