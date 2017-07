VIDEO: Twee stallen in brand bij Heijderhoeve in Heeswijk-Dinther; honderden varkens komen om

HEESWIJK-DINTHER - De brandweer is donderdagavond om 22.23 uur in actie gekomen vanwege een grote brand bij boerenbedrijf Heijderhoeve aan de Justitieweg in Heeswijk-Dinther. Twee varkensstallen gingen in vlammen op. Daarbij zouden alle varkens in die stallen zijn omgekomen.

De brandweer heeft het vuur redelijk onder controle. Het gaat nog wel tot vrijdagochtend duren voor de brandweer het vuur volledig onder controle heeft. Volgens de officier van dienst zou het bedrijf zo'n 4000 dieren houden. Minder dan de helft van die varkens stonden in de uitgebrande stallen.

De brandweer verwacht dat alle dieren in de stallen zijn omgekomen door de hitte of door de rookontwikkeling. Hoe het met de dieren in de andere stallen gaat, is onbekend.

Eigenaar Robert van der Heijden is op de hoogte van de brand bij zijn onderneming. Een bekende van Van der Heijden zegt over hem: ,,Hij is nu nog redelijk rustig, maar de klap zal nog wel komen."

Onweer en bliksem

Onder andere de korpsen uit Heeswijk-Dinther, Nistelrode, Oss, Zeeland, Veghel, Schijndel, Vught, Rosmalen en Uden werden opgeroepen. In totaal waren acht voertuigen aanwezig om te blussen. Een kraanwagen probeert van bovenaf het vuur onder controle te krijgen.

Het weer hielp echter niet mee. Door de dreiging van de bliksem moesten de kraanwagens zakken, waardoor het blussen van bovenaf met momenten gestaakt moet worden. Het gebouw is volledig uitgebrand.

De brand zou zijn ontstaan door blikseminslag bij het luchtwasserkanaal. Zo kon het vuur zich snel door het pand verspreiden. De officier van dienst wilde dit nog niet bevestigen. De brand woedde het nieuwste deel van de stallen. Daardoor zou er ook geen asbest zijn vrijgekomen.

Brand in 2008

Het is niet de eerste keer dat brand uitbreekt bij Heijderhoeve. In 2008 werd ook een schuur van het bedrijf compleet in de as gelegd door brand. Deze was ontstaan door laswerkzaamheden. Ook bij die brand waren varkens aanwezig in de stal. Zij zijn allemaal omgekomen.

In 2014 streed het bedrijf mee voor de titel Agrarisch Ondernemer van het jaar en werd onderstaande video gemaakt over het boerenbedrijf.

