Vier op de tien Nederlanders hoeft voor werk eigen woonplaats niet uit

De cijfers zijn volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS het bewijs dat veel mensen dichtbij hun werk willen wonen. ,,De meeste mensen verhuizen liever dan dat ze elke dag tientallen kilometers reizen. Steden groeien daardoor en buitengebieden krimpen. Dat zien we ook in andere cijfers terug.'' Ook in vergelijking met het buitenland is vier op de tien die in de eigen gemeente werken best veel, zegt Van Mullingen. ,,Er zijn landen waar veel meer mensen verder moeten reizen.''