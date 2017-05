Vijf procent mantelzorgers denkt weleens aan zelfmoord

Update Woningen ontruimd vanwege zeer grote brand Zaandam

4:37 De bewoners van een tiental huizen in Zaandam mogen weer terug naar huis. In de nacht van dinsdag op woensdag moesten zij enige uren in de kou op straat doorbrengen, omdat er in de buurt van hun huizen een grote brand woedde in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Oostzijde.