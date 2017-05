Viktor & Rolf in eindexamen Tehatex

Een ‘bruidsjurk’ van het duo Viktor & Rolf die het sluitstuk vormde van een van hun modeshows leek een geschikte basis voor een aantal vragen. Deze bruidsjurk is gebaseerd op een wit overhemd. De examenvragen zijn zo opgebouwd dat de leerling stap voor stap wordt meegenomen in het verhaal van de ontwerper. Daarbij toetsen we of leerlingen begrijpen hoe een dergelijk ontwerp ontstaat en betekenis krijgt. Kunnen leerlingen kenmerkende aspecten benoemen en, bovenal, kunnen ze zien hoe die aspecten door de ontwerpers zijn toegepast in hun bijzondere bruidsjurk?



Omdat we er niet op mogen vertrouwen dat leerlingen allemaal hetzelfde beeld hebben van een (heren)overhemd, hebben we een tekening toegevoegd met enkele kenmerkende details, zoals een kraag en manchetten. Het is voor ons examenmakers vooral puzzelen om sluitende antwoordmodellen te bedenken. Eerst vonden we zes antwoorden bij deze vraag, na enkele versies hadden we er acht: