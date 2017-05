Vliegende Hollander in Efteling dicht door olie in water

Waar de olievlek vandaan komt is nog niet duidelijk. Volgens een woordvoerder is het bijna zeker dat er niets uit een attractie is gelekt. Met absorptiemateriaal wordt de vlek nu opgeruimd. Pas als dat is gebeurd en het park vanavond gesloten is, kunnen technici achterhalen waar de olie vandaan komt of kwam.

De olievlek werd gisteren ontdekt. In het attractiepark staat bijna al het water met elkaar in verbinding. Van de Kanovijver stroomt het normaal gesproken eerst naar de vijver waarin de Vliegende Hollander staat. Omdat bezoekers in die attractie in aanraking komen met het water, is die attractie voor de zekerheid dicht gegaan. In de Kanovijver zelf konden bezoekers niet bij het water komen. Sinds 2007 varen al geen kano's meer in dit stukje water.