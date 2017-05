Vluchtelingen redden kat uit boom na mislukte pogingen brandweer

Hogedrukstraal

Hierna probeerden de brandweerlieden de kat door middel van een hogedrukstraal naar beneden te krijgen. Dit lukte, maar de kat wist zich aan een tak vast te grijpen en klom snel weer hoger de boom in. Uiteindelijk besloot de brandweer het beestje nog even in de boom te laten. De dierenambulance beloofde om een oogje in het zeil te houden. Als de kat zich na enkele dagen nog steeds in de boom zou ophouden, dan zou de dierenambulance met een hoogwerker komen om hem alsnog te redden.