Voedingssupplementen razend populair maar soms ook levensgevaarlijk

Het NVIC kreeg vorig jaar 740 meldingen over voedingssupplementen. Hoe ernstig zijn de klachten?

,,De meeste meldingen gaan over rustgevende supplementen. Het gaat dan vaak om lichte gezondheidsklachten, zoals misselijkheid, hoofdpijn of psychische klachten.



,,Het meest risicovol zijn stimulerende sport- en afslankmiddelen. We kregen vorig jaar opvallend veel meldingen over pre workout poeders, die mensen innemen voordat ze gaan sporten. Daarin zitten soms gevaarlijke amfetamineachtige stoffen die op de dopinglijst staan. Die kunnen leiden tot hoge bloeddruk, hartklachten en soms zelfs een hartinfarct.’’



Opvallend veel meldingen, 36 procent, betreft minderjarige kinderen. Hoe komt dat?

,,Vaak hebben jonge kinderen per ongeluk pillen, waaronder ook voedingssupplementen, ingenomen omdat hun ouders ze hebben laten rondslingeren. Maar soms krijgen ze ook bewust een voedingssupplement, bijvoorbeeld om beter te slapen of rustiger te worden. Dat is zeer onwenselijk, want er is voor slaappillen als melatonine geen indicatie voor kinderen onder de 18 jaar. Kinderen moeten van zichzelf een normaal slaappatroon ontwikkelen.’’