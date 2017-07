Voordat je de trein in stapt zien waar er plaats is: zo werkt het

Vanaf volgend voorjaar kunnen reizigers al voordat ze in de trein stappen zien waar er nog een plekje vrij is. Het idee komt van NS-data-analisten Sophie Verberne en Cyriana Roelofs. Hoe werkt dit precies? En hoe kwamen ze op het idee? Sophie geeft antwoord op vijf vragen over deze reisinnovatie.

Hoe ontstond dit idee?

,,Voor een hackathon (programmeerwedstrijd, red.) van NS wilden we een nieuwe toepassing vinden voor bestaande data. De sensoren die het gewicht van treinen meten zijn er al een hele tijd, maar die werden alleen gebruikt voor vrachtvervoer. Wij dachten dat daar meer mee zou kunnen. Zo kwamen we op het idee om ze ook te gebruiken voor coupés die personen vervoeren."

Hoe voelde het toen je hoorde dat jullie idee ook echt uitgevoerd zou gaan worden?

,,Supertof! Het is mooi om te zien wat je allemaal kunt met data waar je elke dag mee bezig bent. Het was wel even spannend om het te presenteren, uiteindelijk zijn wij toch techneuten. Maar daarna was er verbazing alom bij de jury door ons idee."

Hoe werkt de nieuwe druktemelder?

,,De sensoren gaan uit van een gemiddeld gewicht per persoon. Op basis daarvan kan automatisch berekend worden hoe vol een bepaalde coupé is. Die informatie komt realtime binnen en gaan we koppelen aan de app. Die vertaalt dat vervolgens naar groene, oranje en rode vakjes die bij de coupés getoond worden. Ben je op zoek naar een plekje, dan kun je het best instappen in een coupé met een groen vakje. De coupés met een rood vakje kun je beter overslaan."

Wat nu als er mensen met heel veel bagage of juist veel jonge kinderen in een bepaalde coupé zitten? Vertekent dat het beeld niet?

,,De techniek is inderdaad niet 100 procent nauwkeurig. Het idee is er, maar de volgende stap is nu het verder uitwerken. Daarbij zullen we ook naar andere oplossingen kijken."

Wat voor oplossingen zijn dat?

,,Historische gegevens over in- en uitchecken zouden ook goed bruikbaar kunnen zijn. Op basis daarvan kun je namelijk voorspellingen doen over de drukte in bepaalde treinen. Dat is ook iets waar we naar gaan kijken. Wie weet wordt dat dan een volgend project."