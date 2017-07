Voormalig treitervlogger Ismail Ilgün op festival Lowlands

Ilgün werd bekend om zijn baldadige gedrag in Poelenburg, maar hij besloot om zijn leven in positieve zin te veranderen. Het AD huurde hem in om filmpjes te maken over het leven in achterstandsbuurten. Veel mensen vonden dat Ilgün hiermee ten onrechte een beloning kreeg voor fout gedrag. Anderen meenden echter dat ook de voormalige treitervlogger een tweede kans moest krijgen.