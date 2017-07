Vrachtwagenchauffeur Harry heeft de mooiste truck van Nederland

Wie de truck van Harry van Dalen voorbij ziet komen op de weg, zal waarschijnlijk twee keer kijken. De pimpelpaarse Jon Bon Jovi vrachtwagen van de chauffeur valt zo op, dat hij op het Truckstar Festival in Assen zelfs is verkozen tot mooiste truck van Nederland. En Harry gaat best ver om zijn truck zo mooi en schoon mogelijk te houden. Zo rijdt hij onder andere op zijn sokken: ,,Je loopt in huis toch ook niet met je schoenen aan".