Vrouw (44) gedood met kokend water in Eindhovense zorginstelling

Een vrouw (44) die verbleef in de Eindhovense zorginstelling Landrijt is maandag overleden nadat een mede-patiënt haar zondag had overgoten met kokend water. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM).

De man, een 46-jarige Eindhovenaar, is voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft nog zeker twee weken vastzitten. Het OM verdenkt hem van poging tot doodslag dan wel zware mishandeling met de dood tot gevolg en wil hem laten opnemen in het Pieter Baan Centrum voor psychisch onderzoek. De officier van justitie wil weten in hoeverre hij toerekeningsvatbaar is.

Ontoerekeningsvatbaar

De man greep zondag vroeg in de middag in de gezamenlijke woonkamer een waterkoker en overgoot de vrouw met het gloeiendhete water. ,,Een onverklaarbare daad. Geen daad van agressie", zegt voorzitter van de raad van bestuur Anton Metske. ,,Er was geen enkele aanleiding voor. Geen ruzie. Geen enkele reden." Volgens Metske had de dader een geweldverleden, maar dit was niet bij zorgkoepel Archipel bekend.

De twee waren beiden psychisch ziek en verbleven met zeven andere patiënten in hetzelfde gebouw. Ze leden allebei aan de erfelijke hersenaandoening Huntington. Die kan onder meer leiden tot spierstijfheid, dementie en gedrags- en persoonlijkheidsveranderingen.

Terminaal ziek

De man en de vrouw hadden een eigen kamer, maar deelden gemeenschappelijke voorzieningen. Ze konden er bijvoorbeeld zelf koken. De Eindhovense was terminaal ziek en zou naar verwachting op korte termijn overlijden. Volgens Metske was ze door haar lichamelijk toestand zo zwak dat ze vermoedelijk daardoor de aanval met het kokende water niet overleefde.

Er is melding gemaakt bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De man stond in 2014 voor de rechter voor poging en mishandeling maar werd toen als volledig ontoerekeningsvatbaar beschouwd. Hij belandde in een psychiatrisch ziekenhuis. Inmiddels verbleef hij vrijwillig in de Eindhovense zorginstelling in Woensel. Het OM ontkracht geruchten dat de man een tbs-verleden heeft.