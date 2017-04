Vrouw van echtpaar dat zwakbegaafde huisslaaf had voorlopig vrij

Gretha K. blijft wel verdachte in het onderzoek. De 59-jarige Adje en de 46-jarige Gretha zitten sinds juli vorig jaar vast. Het was de derde keer dat ze om hun voorlopige vrijlating vroegen. De zaak wordt deze zomer inhoudelijk behandeld.

Huisslaaf

Het verdachte woonwagenpaar zou de 31-jarige man als een soort huisslaaf 16 uur per dag hebben laten werken in hun kringloopbedrijf. Het echtpaar B. en K. zou de Wajong-uitkering van de man hebben ingepikt, als tegemoetkoming voor bed en brood. Hij zou 16 uur per dag, zeven dagen in de week tegen een veel te lage vergoeding hebben moeten ploeteren. Er zouden auto's en een pand in Enschede op zijn naam zijn gezet.