Vrouw vlucht toilet uit voor plots opduikende slang

,,Het bleek te gaan om een ringslang: niet giftig en ongevaarlijk voor mensen’’, vertelt Thijs Devlin van Dierenambulance Nederrijn. ,,Dat het een ringslang was, zagen we al vrij snel: die hebben een opvallende gele ring achter hun kop.’’

Hoewel het dier dus ongevaarlijk is voor mensen, begrijpt Devlin de paniek van de vrouw goed. ,,Het is een vrij forse slang en zo'n 3 tot 4 centimeter dik. Als die ineens op je badkamer opduikt, schrik je wel.’’

Open raam

Devlin denkt dat de slang via een open raam of geopende deur het huis is binnengegaan. Dat de slang via de toiletpot omhoog is gekropen, lijkt Devlin onwaarschijnlijk. ,,Dat kan natuurlijk, maar meestal zie je zulke dingen alleen in films.’’