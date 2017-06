Wakker Dier begint sms-actie voor advocaatkosten bioboeren

Leidse studente vindt slaperige vreemdeling in bed

Een onbekende man in onderbroek kroop dit weekend 's ochtends vroeg in bed bij een studente in Leiden en was niet meer wakker te krijgen. Dat lukte de politie later pas met 'wat pijnprikkels'. Eenmaal in de cel ging de man op bed liggen en was 'binnen 10 seconden weer vertrokken', aldus de politie op Facebook.