Wat je moet weten over het Suikerfeest

Als vanavond de nieuwe maan verschijnt, is het voor honderdduizenden Nederlandse moslims gedaan met het vasten. Dag Ramadan, Hallo Suikerfeest. Na een dit jaar extra zware vastenmaand (33 graden, 18 uur daglicht), is het tijd voor drie dagen feest. En tijd voor vier vragen over het feest.

1) Hoe lang duurt het Suikerfeest eigenlijk?

De feiten op een rij: de ramadan begon op zaterdag 27 mei en eindigt op 25 juni, zondagavond dus. Tijdens die vastenmaand eten en drinken moslims niet tussen zonsopgang en zonsondergang. Nu die maand voorbij is, is het tijd voor feest: gebed (in de moskee), eten (veel en lekker), cadeautjes (voor de kinderen) en familiebezoek. Officieel duurt het Suikerfeest drie dagen, maar het ‘zwaartepunt’ ligt op de eerste dag.

2) Het is nog geen officiële feestdag toch?

Het is een ieder jaar terugkerende discussie: moet Suikerfeest wel of niet een nationale feestdag worden? Dit jaar waren het drie Nederlandse theologen die voorstelden om Tweede Pinksterdag, een dag zonder enige religieuze betekenis, in te ruilen voor het Suikerfeest. Traditioneel steekt er dan ook een storm van protest op onder Nederlanders die daar faliekant op tegen zijn.

Scholen pakken het al jarenlang pragmatisch aan. Sommige scholen (in de Randstad, met veel moslimleerlingen) zullen maandag dicht zijn. Basisschool De Wissel in Rotterdam-Zuid is maandag wel gewoon open. ,,Maar leerlingen die Suikerfeest willen vieren, kunnen een dag vrij aanvragen. Dinsdag moeten ze dan gewoon weer komen”, zegt een woordvoerder.

3) Zijn er Suikerfeest-aanbiedingen in de super?

Ja, Nederlandse winkels als de HEMA, Jumbo en Albert Heijn hebben speciale schappen met Ramadan- en Suikerfeest-producten, maar écht reclame ervoor maken, zoals met Kerst en Pasen, ligt nog moeilijk, stelt Onderzoeksbureau Labyrinth dat jaarlijks een Suikerfeestmonitor maakt. ,,Dat ligt lastig in deze tijd, met alle spanningen in de wereld”, zegt directeur Nathan Rozema.



Zijn onderzoekers zien dat steeds meer winkels inspelen op het Suikerfeest (want er is geld mee te verdienen), maar dat de marketing achterblijft. Uit vrees voor negatieve reacties van niet-moslims, vermoedt het bureau. Er zijn AH’s die de afgelopen weken een groot spandoek in de winkel hadden hangen met ‘Goede Ramadan’ erop. ,,Maar soms is het ook alleen een schap met Harira-soep, dadels en vijgen, zonder dat echt duidelijk is, waar het voor is. Misschien is het aan het veranderen hoor, we zagen wel een speciale Suikerfeest-kortingsactie bij de Intertoys.”