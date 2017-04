Waar de mensen vroeger naar de kerk gingen en vooral samen waren met familie, draait Pasen tegenwoordig veelal om paaseieren zoeken en lekker eten. Supermarkten breiden speciaal voor de paasdagen hun assortiment uit en in veel winkels was het vandaag druk. Maar wat vinden mensen eigenlijk van Pasen? Blijven oude tradities ook nog in stand?