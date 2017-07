Weer Nederlanders vermist in Turkije: alle drie uit Haaksbergen

Zwarte zaterdag: topdrukte bij de ANWB Alarmcentrale

10:58 Hoera, eindelijk vakantie! Maar wie vandaag vertrekt, loopt risico op urenlange files op de eerste zwarte zaterdag van de zomer. Vooral in Frankrijk wordt het urenlang optrekken-remmen-optrekken-remmen. ,,Wij krijgen het heel druk", zegt Jessica Smit, operationeel manager van de ANWB Alarmcentrale. ,,We verwachten tussen de 10.000 en 11.000 telefoontjes, zo'n 3.000 meer dan op een reguliere vakantiedag.'' Met 950 hulpverleners, onder wie 400 vakantiekrachten, wordt die hausse om hulp vooral telefonisch afgehandeld. Ze zitten overal in het gebouw. Zelfs het kantoor van de directeur is ontruimd om extra werkplekken vrij te maken.