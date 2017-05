Weglooptiener Maggie (16) gaat 'vrijwillig' terug naar Amerika

Maggie was de afgelopen dagen in het nieuws omdat de tiener uit Tennessee al een maand vermist was. Ze bleek uiteindelijk stiekem naar Nederland te zijn gereisd om internetvrienden te ontmoeten. Ze reisde op het paspoort van haar zusje omdat ze al eerder had geprobeerd naar Nederland te reizen en haar eigen paspoort daarna was afgepakt.

Ontvoerd

Maggies moeder Sabrina kwam vorige week in Nederland aan omdat het al sinds 1 april vermiste meisje vermoedelijk in ons land zou zijn. Ze zou via internet iemand hebben leren kennen in Den Haag. Haar ouders vreesden dat het meisje in de val was gelokt of wellicht zelfs ontvoerd. Er bleek niet meer aan de hand dan een rebelse tiener die ook niet mee terug wilde met haar moeder naar Clarksville, in de staat Tennessee.

Afgelopen zaterdag werd Maggie reizend aangetroffen in een trein bij Zwolle. Ze bleek gezond en vrijwillig bij drie Nederlandse jongens te hebben gelogeerd. Maggie werd gearresteerd wegens 'identiteitdiefstal' omdat ze op het paspoort van haar 14-jarige zusjes reisde. De ouders zijn woest over het feit dat Maggie met een ander paspoort toch Nederland wist te bereiken. Het onderzoek naar de 'identiteitdiefstal' gaat door maar daarvoor hoeft ze niet in Nederland te blijven. Een dezer dagen vliegt ze terug naar Amerika. De Raad voor de Kinderbescherming begeleidt haar nog zolang ze in Nederland is.

