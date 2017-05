Weken wachten op onderhoudsbeurt auto

Wie een afspraak maakt voor een onderhoudsbeurt moet soms wel drie tot vier weken wachten voordat er plaats is. ,,Een paar jaar geleden vroegen we: Kunt u vandaag misschien?’’ zegt Bert de Kroon van de Vallei Auto Groep in Veenendaal. Hij nam drie extra monteurs in dienst om aan de onverwachte vraag te voldoen.



Rai Vereniging en Bovag zeggen dat er vorig jaar 1,5 miljoen meer onderhoudsbeurten werden uitgevoerd dan een jaar eerder. 90 procent van het Nederlandse wagenpark kreeg vorig jaar onderhoud. Op het dieptepunt van de crisis was dat nog geen 80 procent. De Kroon: ,,Mensen bleven langer doorrijden. Een onderhoudsbeurt is in tijden van crisis snel bespaard. Maar of het verstandig is? Vergelijk het met de tandarts. Je kunt wel een paar jaar niet gaan, maar dan kan het toch heel vervelend worden.’’ De mensen die wél trouw voor de onderhoudsbeurten kwamen beknibbelden vaak op bijvoorbeeld interieurfilters en reiniging van de airco.