Wereldprimeur: hoogste zweefmolen ter wereld strijkt neer in Uden

Het is de hoogste mobiele zweefmolen ter wereld: De Flyer uit Oostenrijk. Op de kermis in Uden beleeft de kermisattractie haar wereldpremière. De zweefmolen is maar liefst 80 meter hoog en draait op sommige momenten 70 kilometer per uur rond.