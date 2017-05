Werkgever leert niets van burn-out

Moordenaar Jesse Dingemans al 9 keer op verlof geweest

22 mei Julien C., de man die in 2006 op basisschool Klim-Op in Hoogerheide de achtjarige Jesse Dingemans doodstak, is al negen keer anderhalf uur met verlof geweest. Dat zei hij vandaag in de rechtbank in Breda.