Werkstraf en psychische behandeling geëist voor doodsbedreiging Rutte

De vrouw wordt ervan verdacht november vorig jaar op Facebook Rutte te hebben bedreigd. Zij schreef als reactie op een bericht over politica Sylvana Simons: ,,Als we Sylvana niet op mogen hangen, dan hangen wij toch deze klootzak op. De hoofdveroorzaker".



De vrouw heeft laten weten dat zij in een impuls handelde en dat ze inmiddels spijt heeft van haar bericht. Het OM vindt echter dat er 'grenzen gesteld' moeten worden aan de manier waarop het maatschappelijke debat wordt gevoerd.



,,Iemand met de dood bedreigen is zo'n grens. Wie dat doet, moet bereid zijn op de blaren te zitten. Openbare sociale media zijn geen vrijplaatsen voor grensoverschrijdend gedrag.''



De uitspraak is over twee weken.