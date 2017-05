Wijkagenten maken zich zorgen om gebrekkige aanpak misdaad

'Dubbelleven' vliegende koning is wereldnieuws

10:25 Het nieuws dat koning Willem-Alexander al jarenlang op commerciële lijnvluchten van KLM vliegt, gaat de hele wereld over. Tientallen media in landen als de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland, Australië, India en China schrijven over het 'dubbelleven' van de koning.