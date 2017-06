Willem-Alexander en Máxima beleven een saillant dagje Sicilië

Om de Sicilianen te bedanken voor hun inzet in de vluchtelingencrisis vlogen Willem-Alexander en Máxima, op staatsbezoek in Italië, even op en neer naar Sicilië. Een opvallend uitstapje, ook in politiek opzicht. Deze krant reisde mee in het koninklijke vliegtuig.

‘Uwe Majesteiten, welkom op deze vlucht naar Palermo’. Ja dus, ook in een voor het koningspaar op staatsbezoek gecharterd vliegtuig stelt de bemanning zich keurig voor en wordt de bestemming nog eens genoemd. En ja, er is een veiligheidsdemonstratie, compleet met zuurstofmaskers en reddingsvesten onder de stoelen.

Voor de rest is alles anders, in de luxe Boeing 737 (VIP-uitvoering) die voor het staatsbezoek aan Italië is gehuurd bij een Engelse firma. Nederland beschikt momenteel niet over een groot regeringstoestel. Bovendien kan een beperkt aantal journalisten zo met het koninklijk paar meevliegen van Rome naar Palermo voor – inhoudelijk – het belangrijkste gedeelte van het bezoek aan Italië.

Volledig scherm Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima

Solidariteit

Quote Ik heb hier duizenden vluch­te­ling­kin­de­ren aan zien komen. En geen één van hen huilde. Burgemeester Leoluca Orlando De uitstap naar Sicilië, eiland in de Middellandse Zee, is opmerkelijk en komt, zo wordt rond Willem-Alexander en Máxima gefluisterd, voort op eigen initiatief van de koning en koningin.



,,Deze keer ga ik ook naar Palermo om solidariteit te betonen aan Sicilië. Een eiland dat, in zijn eentje en met grote moed, het hoofd biedt aan een probleem dat alle Europese landen treft: de migrantencrisis,’’ vertelde Willem-Alexander Italiaanse journalisten zelf onlangs op paleis Noordeinde.

Vluchtelingen

Volledig scherm De aankomst van de Koning en Koningin bij het parlement van Sicilië. Sicilië kreeg de afgelopen drie jaar bijna een half miljoen vluchtelingen ter verwerken. De burgemeester van de Siciliaanse hoofdstad, Leoluca Orlando, begroet iedere nieuwe vluchteling in zijn gemeente persoonlijk. En vandaag dus koning Guglielmo Alessandro. Orlando kan er niet genoeg op hameren dat hij verplaatsingen van mensen als mensenrecht ziet en dat iedereen in zijn stad welkom is.



Dat doet hij ook met het koningspaar op bezoek in een centrum voor ‘cultuur, ondernemerschap en ontmoeting’, in de meest multi-culturele wijk van Palermo, Ballarò. Orlando, tegen het paar: ,,Ik heb hier duizenden vluchtelingkinderen aan zien komen. En geen één van hen huilde.’’ Willem-Alexander knikt instemmend: ,,Dat waren ze al voorbij.’’



Terwijl in Den Haag een formatiepoging van zijn nieuwe regering onlangs stukliep op de vluchtelingenproblematiek, verblijft hij ruim een uur tussen hulpverleners in de migratiecrisis en vluchtelingen uit Afrika. Een statement, binnen de beperkte politieke bewegingsruimte van de koning? In zijn omgeving wordt dit toch vooral uitgelegd als dankbaarheid naar de Siciliaanse bevolking en daadkrachtige regionale politici toe.

Veiligheid

En natuurlijk wordt in het koninklijke bijzijn ook afspraken gemaakt tussen Nederland en Italië. In Palermo een keer niet over handel, maar over veiligheid. De Nederlandse en Siciliaanse politie en justitie werken al langer nauw samen, wat de afgelopen jaren tot een aantal aanhoudingen onder Italiaanse maffiaverdachten in Nederland heeft geleid. En die afspraken worden alleen maar verstevigd. Maar justitie in Nederland kijkt ook vol bewondering naar de aanpak van de Siciliaanse collega’s op het gebied van mensenhandel, waarbij technieken uit de maffiabestrijding worden gebruikt. De afgelopen decennia zijn de autoriteiten op het eiland in een taai en bloedig gevecht met de maffiosi verwikkeld.

,,Ze beschouwen de mensenhandelaren hier als leden van grote, zware criminele organisaties en gebruiken dezelfde technieken om ze aan te pakken,’’ vertelt Hester van Bruggen, voormalig officier van justitie bij het landelijk parket en tegenwoordig gestationeerd in Rome om nauw samen te werken met de Italiaanse politie- en justitiediensten. ,,Denk aan langdurige onderzoek, telefoontaps en het inzetten van spijtoptanten. Het is moeilijk om hiervandaan de mensenhandelaren aan de andere kant van het water, in Noord-Afrika, aan te pakken, maar ze doen hier wat ze maar kunnen: ze brengen hier de logistiek van die mensensmokkelaars in kaart, hun modus operandi en pakken hun mensen op het eiland aan.’’

De Sicilianen zijn het Nederlandse koningspaar oneindig dankbaar voor hun bezoek. Heel even wandelen Willem-Alexander en Máxima als verrassing over een markt in Palermo. Koopmannen beginnen spontaan te applaudisseren voor het koppel, bieden hun waar aan (ze proeven een stuk zwaardvis), ze zingen, huilen in een enkel geval en twee van hen vallen elkaar dansend in de armen.

Eén van de oude mannetjes lacht al zijn tanden bloot. Het zijn er welgeteld vier.