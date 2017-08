'Willem-Alexander werd chagrijnig van mijn rapport'

Hoogleraar Michiel Baud werd in 2000 in het diepste geheim door premier Kok gevraagd onderzoek te doen naar de rol van de Argentijnse schoonvader van de kroonprins in een vuile oorlog.

In de zomer van 2000 wordt duidelijk dat prins Willem-Alexander een relatie heeft met de Argentijnse Máxima Zorreguieta. Haar vader was staatssecretaris van Landbouw in het regime-Vidéla, dat in 1976 de macht had gegrepen en stelselmatig mensenrechten schond.

,,Hé’’ dacht ik, ,,Dat wordt een probleem, daar moeten we wat mee,’’ zegt Michiel Baud, professor Latijns-Amerikaanse studies aan de Universiteit van Amsterdam. Toch duurt het nog een paar maanden voordat de hoogste ambtenaar van Wim Kok, secretaris-generaal Ad Geelhoed hem eind augustus belt.

Hoe gaat zo’n geheim onderzoek in zijn werk?

,,Geelhoed ontving me drie keer. Ik ben zelf heel direct, maar het gesprek ging eindeloos omfloerst in een bepaalde richting. Of ik de rol van Jorge Zorreguieta wilde onderzoeken tijdens dat regime. Ik had twee voorwaarden. Er mocht niet aan mijn tekst worden gesleuteld. En ik wilde Zorreguieta mijn bevindingen voorleggen vòòr publicatie. Dat was goed.’’

U bent afgereisd naar Argentinië?

,,Net daarvoor ben ik door minister-president Wim Kok ontvangen op het Torentje. Het was een beetje zoeken, hij vroeg zich af: ,,Was Zorreguieta nou een technocraat of een opportunist?’’ In Argentinië sprak ik voor het onderzoek met ambtenaren, met burgers. In de kerstvakantie heb ik er nog aan zitten schaven en was het klaar.’’

Aan wie hebt u het eerst aangeboden?

,,Samen met Wim Kok ben ik naar Paleis Noordeinde gegaan. Daar hebben we het aan Willem-Alexander en Máxima gegeven. Ik heb het toegelicht.’’

Quote Máxima was geschokt, ze was zich totaal niet bewust van de positie waarin haar vader had verkeerd Hoogleraar Michiel Baud U schreef: het kan niet anders dat Zorreguieta heeft geweten van de onderdrukking van de Argentijnen.

,,Máxima was geschokt, ze was zich totaal niet bewust van de positie waarin haar vader had verkeerd. Willem-Alexander werd er chagrijnig van. Dit rapport doorkruiste zijn plannen. We hadden het over conclusies en hoe je die interpreteert.’’

U hebt daarna Jorge Zorreguieta in New York ontmoet om over uw bevindingen te praten.

,,Het was in een super de luxe hotel, Park Lane, bij Central Park. Ik was met minister van Staat Max van der Stoel. Het was toch wat ongemakkelijk. Maar het bijzondere was dat Zorreguieta precies zo was zoals ik mij gedurende het onderzoek had voorgesteld. Charmant, welbespraakt. Hij brak binnen enkele seconden het ijs door thee in te schenken. In de eerste veertig minuten legde hij uit dat het land aan de rand van de afgrond verkeerde. Dat het ,,rapalje’’ was dat zich verzette, die hadden iets op hun kerfstok.’’

Had hij het rapport goed gelezen?

,,Ik kreeg de indruk van niet. Misschien kwam het omdat de Spaanse vertaling wat laat was. Maar gaandeweg begon hij te snappen dat hij er niet mee weg zou komen. Het waren twee verschillende werelden, de steile Van der Stoel die kaarsrecht bleef en geen millimeter week en de flamboyante Zorreguieta. Toen duidelijk werd dat het gesprek een minder plezierige kant opging, mocht ik gaan en maakte Van der Stoel het af.’’

U schreef: hij wist ervan en Zorreguieta ontkende dat.

,,Je kunt dan alleen maar circumstantial bewijs leveren. Ik had met zijn ambtenaren op Landbouw gesproken. Iedereen wist het. Maar ik geloof wel dat mensen dingen willen verdringen. Elke samenleving doet dat. Zorreguieta leefde in de bubbel van dat bewind. In al die jaren daarna heeft hij ook nooit willen reflecteren op zijn positie. Hij kon zich ook niet distantiëren van al die mensen met wie hij dertig jaar lang had verkeerd. Dat zou hem ook niet door Vidéla in dank zijn afgenomen, zelfs als hij er spijt van had.’’

Máxima heeft ruimhartig afstand genomen. Willem-Alexander heeft zich een paar keer verslikt.

,,De teksten die Máxima uitsprak waren goed voorbereid. Ze heeft ze wel voor rekening genomen. Dat is dan ook verschil met de Nederlandse cultuur. Latijns-Amerikanen nemen die bocht gewoon. Nederlanders zijn steiler.’’

Wat dacht u toen Willem-Alexander het net na uw gesprek met Zorreguieta opnam voor zijn schoonvader? Hij verwees naar een artikel in La Nacion, waar Videla zich verdedigde.

,,Ik heb me altijd afgevraagd wie hem dat artikel heeft aangereikt. En of hij wist dat Vidéla dat stuk had geschreven. Dat zeg je dan toch niet?’’

Quote Ik had met zijn ambtenaren op Landbouw gesproken. Iedereen wist het Hoogleraar Michiel Baud

Vlak daarvoor had hij zijn schoonvader in Canada ontmoet en was dat stuk net verschenen.

,,Dat zullen we nooit weten.’’

Een jaar na uw rapport leek Willem-Alexander uw werk bij het grof vuil te zetten. Hij zei: ,,Het is maar een mening’’.

,,Dat tekent zijn eigenwijsheid. Ik denk dat hij ook tot over zijn oren verliefd was. Dan tellen argumenten niet zo.’’

Hoe kijkt u naar de nabestaanden die met advocaat Liesbeth Zegveld aangifte deden tegen Zorreguieta?

,,Ze beschuldigden hem van medeverantwoordelijkheid tegen mensenrechtenschendingen. Ik heb me daar nooit achter geschaard, ik had er een dubbel gevoel bij. Die procedures werden in Nederland aangespannen. Ik kreeg het idee dat het voor de bühne was en tegen het Koninklijk Huis. Ik zou het in Argentinië hebben gedaan.’’