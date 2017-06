Wisselvallige week voor de boeg

Ouwehands Dierenpark verwelkomt pasgeboren zeeleeuw

12:18 In Ouwehands Dierenpark in Rhenen is een zeeleeuw geboren, zo meldde het dierenpark op zaterdag. De jonge zeeleeuw is een mannetje en voorlopig wordt hij nog niet aan het publiek getoond. Wel gaf het park een video vrij waarop het diertje te bewonderen is. Volgens de verzorgers maken de moeder en het jong het goed.