Wrakingsverzoek Mark de J. in moordzaak Everink afgewezen

Stroomstoring Noord-Holland opgelost

16:22 De grote stroomstoring in Noord-Holland is verholpen. Bij zo'n 24.000 huishoudens en bedrijven in onder meer Purmerend, Monnickendam, Wijdewormer en Edam viel vanmiddag de elektriciteit uit. Netbeheerder Liander wist de storing na ongeveer een uur te verhelpen. Dat was sneller dan verwacht.