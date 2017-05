Youri (15): Als ik die vrouw niet had gered, had ik helemaal niet geslapen

Iedere dag fietst Youri langs de spoorwegovergang bij de d'Almarasweg, waar de vrouw vast kwam te staan met haar scootmobiel. Donderdag kwam hij net terug van school, toen hij de vrouw op de spoorwegovergang zag in zijn woonplaats. ,,Ik had eerst helemaal niet in de gaten dat ze niet verder kon. Ik dacht dat ze probeerde over te steken. Pas daarna had ik door dat de accu van de scootmobiel het niet meer deed en dat de wielen op slot zaten. Toen ben ik erop af gerend.'' De vrouw heeft een beperking en kan niet praten, hierdoor kon ze niet duidelijk maken dat ze in nood zat.