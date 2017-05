Zaak politiemol Mark M. wordt maanden uitgesteld

De rechtszaak rond M. begon vandaag en zou tot 1 juni duren. Hij was vandaag in de rechtbank met twee kompanen waarmee hij zaken zou hebben gedaan. Twee andere verdachten waren er niet. Het Openbaar Ministerie verwijt hen allen, behalve schending van een ambtsgeheim, deelname aan een criminele organisatie.



De start van de zaak stond in het teken van juridische discussie over enkele financiële onderzoeken naar verdachten en de rol van enkele getuigen. Zo zijn er verklaringen afgelegd die later weer zijn ingetrokken. Advocaat Kuijpers wil dat de ex-vrouw van Mark M. - een Oekraïense - wordt gehoord, evenals een ander persoon uit dat land. Dat zou gaan over geld dat M. heeft uitgeleend. De Oekraïners willen echter niet via video getuigen uit angst voor het regime en mogelijke consequenties. Ze willen alleen in Nederland getuigen.



Alle advocaten wilden de zaak aanhouden, maar het OM wilde geen vertraging en dus doorgaan. Na een schorsing van de zaak om te overleggen, besloot de rechtbank de zaak aan te houden. Er moeten nieuwe getuigen worden gehoord en dus kan de zaak pas in december van dit jaar of januari van volgend jaar verder gaan. Wel bespreken de rechters vanmiddag al wel de feiten uit het dossier. ,,We zitten hier nu toch, dan hebben we dat maar gehad."