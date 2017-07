Zara Home gebruikte wapen Nederlandse familie

Naar ruim een jaar juridisch touwtrekken over het wapenschild heeft Damiaens gelijk gekregen. Het auteursrecht berust bij hem, aldus de rechter. Zara Home moet van de magistraat de proceskosten betalen en een schadevergoeding van 7500 euro aan Damiaens betalen. Ook moet het vonnis worden gepubliceerd in het Heraldisch Tijdschrift. De familie Odink heeft geen auteursrecht en krijgt dus geen schadevergoeding.



Volgens betrokken advocaat Dieter Delarue is dit ,,een gevecht van David tegen Goliath'' en nog lang niet voorbij. Het vonnis heeft alleen betrekking op deze sierkaarsen in België. Delarue wil daarom ook stappen in Zara's hoofdkwartier in Spanje ondernemen.