'Ze slikte niet zomaar pillen, er zijn jaren overheen gegaan '

Marianne heeft door depressies een moeilijk leven gehad. Ruim 15 jaar geleden, ze was toen 36 jaar, maakte ze na een jarenlange strijd een einde aan haar leven. Haar doodswens deelde ze met twee mensen: haar moeder en beste vriendin. Voor haar moeder liet ze zelfs audioboodschappen achter. Vanavond om 21.00 uur is het verhaal van Marianne te horen in de radiodocumentaire 'Het leven voorbij' op NPO Radio 1. Wij gingen alvast in gesprek met Wilma Kooijman, de beste vriendin van Marianne.