Zebrapadvandalen: Het was een uit de hand gelopen studentengrap

De vijf studenten uit Leiden die vorig jaar een regenboogzebrapad oververfden en de Hitlergroet brachten, noemen hun actie een 'uit de hand gelopen studentengrap'. Waarom ze nu toch strafrechtelijk vervolgd worden, is ze een raadsel, betoogden hun advocaten vandaag in de rechtbank in Den Haag. Zeker omdat het Openbaar Ministerie de jongens zou hebben toegezegd dat er geen vervolging zou komen.

De advocaten vinden daarom dat het OM niet-ontvankelijk verklaard moet worden. Dit betekent dat de zaak niet vatbaar is voor berechting. ,,Dit is een harde schending van het vertrouwensbeginsel", aldus de advocaten. De vijf jongens zelf waren vandaag afwezig in de rechtbank. ,,Jammer", zei de rechter. Hij had ze graag willen vragen hoe zij tegen de eventueel gedane toezeggingen van het OM aankeken.

Quote Acties als deze mogen we nooit normaal vinden. Officier van justitie Het OM is heel duidelijk waarom de vijf studenten vervolgd moeten worden: ,,Ze maakten een statement tegen homo's en joden. Acties als deze mogen we nooit normaal vinden", zei de officier van justitie. Volgens haar hadden de jongens een opdrachtenlijst van de studentenvereniging meegekregen, waar ook nog op stond dat ze 'tegen een synagoge moesten pissen'. ,,Dit gaat verder dan een uit de hand gelopen grap."

De actie van de studenten vorig jaar is gefilmd en werd breed gedeeld op social media. De vijf zijn lid van een studentenvereniging en deze 'stunt' was onderdeel van het introductieprogramma daarvan. De jongens hebben eerder al excuus gemaakt, de schade vergoed en ze doen mee aan onder meer een congres voor homo-acceptatie.

Of het OM ontvankelijk is en zo ja, hoe en wanneer de rechtszaak verder gaat, beslist de rechter over twee weken.

