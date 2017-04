Zedenslachtoffers zoeken vaker hulp online

Enorme smeerboel: honderd kuub rotzooi uit woonhuis

9:38 Honderd kuub rotzooi kwam er uit deze totaal versmeerde woning in Deventer. Ontruimen duurde vijf volle dagen. In een stad als Deventer komt het gemiddeld zo'n drie keer per jaar voor dat een volgestouwd en versmeerd - ja ronduit onleefbaar huis - wordt leeggehaald.