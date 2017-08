Zeldzame kalfjesdrieling geboren in Nieuwerbrug

In het Zuid-Hollandse Nieuwerbrug zijn zondagavond drie kalfjes geboren bij één moeder. Een zeldzaamheid volgens veehouder Hans Koot. Het komt zo weinig voor dat Koot er zelfs nog nooit van gehoord had. Alle drie de kalfjes maken het voorlopig goed, want als mestkalveren is hen geen lang leven gegund.