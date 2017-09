Zelfde straffen geëist tegen drie veroordeelden voor moord Pfaff

Tegen de 39-jarige schutter Erik van der H. en opdrachtgever William van der H. eiste de advocaat-generaal vandaag 21 jaar celstraf. Jannet, de vrouw van Eric, kreeg opnieuw de eis van negentien jaar te horen. Zwaardere straffen eiste hij echter tegen de broers Rene (vijftien jaar) en Michel van der H. (dertien jaar). Eerder waren zij veroordeeld tot respectievelijk acht en zes jaar. Erik van der H., die eerder was veroordeeld voor het neerschieten van Yvon Pfaff, verklaarde vandaag bij de behandeling van het hoger beroep dat Pfaff toen gewoon had kunnen weglopen. ,,Maar hij koos ervoor om mij aan te vallen. Ik dacht dat ik redelijk met hem kon praten.'' De vijf mannen die vorig jaar zijn veroordeeld in de zaak Pfaff, waren opnieuw aanwezig voor de behandeling van het hoger beroep in de zaak. Volgens de rechtbank speelden zij een rol bij de dood van Yvon Pfaff (49). De man uit Ochten werd in 2014 doodgeschoten door Erik van der H. uit Maurik die werd veroordeeld tot celstraf van 21 jaar.

Geschreeuw

De eerste getuigen voegden vanochtend weinig toe tijdens de behandeling van het hoger beroep in de zaak Pfaff. Alleen Jannet, die lokvogel zou zijn geweest, kon zich nog wel wat herinneren: ,,Ik hoorde een schot en daarna geschreeuw.''



Het stoffelijk overschot van Yvon Pfaff werd in 2014 aangetroffen in een uitgebrande auto die stond geparkeerd bij landgoed de Pettelaar in Sint-Michielsgestel. Volgens advocaat Yannick Quint werd geschoten tijdens een worsteling tussen Pfaff en de schutter in een vakantiehuisje in Ewijk. Echtgenote Janet (37) moest van de rechtbank 19 jaar de cel in.



De rechtbank veroordeelde een Bosschenaar (43) als opdrachtgever net als de schutter tot 21 jaar cel. De Bosschenaar had enkele medeverdachten wijsgemaakt dat hij lid was van een maffiafamilie en zou een pistool met twee kogels beschikbaar hebben gesteld. Het echtpaar en de Bosschenaar gingen in hoger beroep tegen de veroordeling.