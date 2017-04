Zes medewerkers justitie weg na integriteitsschendingen

Bij het Openbaar Ministerie (OM) zijn vorig jaar zes medewerkers ontslagen of uit eigen beweging vertrokken na integriteitsschendingen. Twee anderen kregen voorwaardelijk strafontslag. Dat blijkt uit een overzicht dat is opgevraagd door het ANP.

In totaal zijn vorig jaar 31 (vermeende) integriteitsschendingen onderzocht. De meldingen variëren van een stagiair die in de systemen zocht naar een familielid tot ernstige financiële malversaties door een officier van justitie. De plaatsvervangend hoofdofficier die gisteren in het nieuws kwam omdat hij wordt verdacht van ontucht met een minderjarige jongen komt nog niet in het overzicht voor.

Ongepast

Het meest in het oog springend in 2016 was een officier van justitie die was gedetacheerd bij de internationale organisatie voor aanklagers IAP en contributiegeld in eigen zak zou hebben gestoken. Hij nam zelf ontslag.

Een werknemer die seksueel ongepaste opmerkingen maakte, koos er ook voor zelf op te stappen. Een medewerker die voor de tweede keer een ongewenst privécontact aanging, kreeg strafontslag. Een ander werd ontslagen na het meerdere keren raadplegen van de systemen voor privédoeleinden.

Het OM ontsloeg verder twee tijdelijke medewerkers. Eén met ongewenste privécontacten, een ander vanwege het achterhouden van informatie. Voorwaardelijk strafontslag was er onder meer voor iemand die een dienstauto privé gebruikte.

Sinds medio 2012 zijn 169 meldingen onderzocht. Meestal leidde dat tot een sanctie: van een waarschuwing tot ontslag. Ook 11 officieren van justitie - het OM heeft er zo'n 800 - kregen hiermee te maken.

Kitty Nooy, portefeuillehouder Integriteit van het OM, zegt dat de organisatie veel werk maakt van het integriteitsbeleid, maar vindt ook dat er ruimte is voor verbetering. Volgens haar worden vanuit de OM-onderdelen nog niet alle vermeende integriteitsschendingen aan het Bureau Integriteit gemeld en moet het makkelijker worden om 'à la minute te melden'.

Voorstelling

Om het bewustzijn rond integriteit te versterken, is een theatervoorstelling ontwikkeld met voor OM'ers herkenbare situaties, die moet helpen dilemma's bespreekbaar te maken.