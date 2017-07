Zestien liter bier? Loop maar door

Ratssj. Daar gaat het bubbelplastic van het Zuid-Afrikaanse pakje van echtpaar Cas Nuy (62) en Brigitte Koenders (58). Douanier Vérola de Weert (36) wrikt het presentje zonder genade open met het klapmesje dat ze altijd in een zwarte etui om haar middel draagt. ,,Toch even kijken of er echt alleen maar souvenirs in zitten'', zegt Vérola.

'Hé bah', reageert Brigitte bij de douanetafel naast bagageband 15. Zij hoopte de verpakking van de breekbare blauw-gele schaaltjes tot thuiskomst intact te kunnen houden. Maar Vérola hoort het gesputter niet, zij heeft het aardewerk al terzijde gelegd, en graast onverdroten met blauwe handschoentjes door de rode koffer. Handschoentjes draagt Vérola altijd, want ze moet nogal eens door de vuile was.

Diamanten

Het koppel uit het Brabantse Vlijmen is al zo'n vier keer naar hun geëmigreerde zoon in Zuid-Afrika gereisd en nog nooit bij de douane op Schiphol gestopt. Omdat ze, zegt Brigitte, nooit wat aan te geven hebben. Hoewel ze toegeeft dat ze ook niet precies weet wát ze moet aangeven. ,,Ik kan me voorstellen dat je uit Zuid-Afrika niet onbeperkt diamanten mee mag nemen, maar hoeveel wel: geen idee.''

Het twijfelende stel staat niet alleen. Uit onderzoek in opdracht van de douane onder ruim duizend Nederlanders blijkt dat 51 procent weleens aarzelt of spul van buiten de EU wel de koffer in mag. En dat 47 procent abusievelijk meent dat een goed ingepakt schapenkaasje best mag. En dat 86 procent foutief denkt dat 16 liter bier niet mag.

Toeristenwinkeltje

De douaniers halen in de drukke zomerperiode 'tientallen keren per dag' dingen uit koffers die eigenlijk niet kunnen. Vérola's collega André Molenberg (49): ,,Soms vind ik Nederlanders daar wel naïef in. Dan haal ik een stuk koraal uit Curaçao uit hun koffer en zeggen ze dat 'het volgens die man in het toeristenwinkeltje mocht'. Natuurlijk zegt zo'n mannetje dat. Die wil verkopen.''

André, al acht jaar bij de douane, leidt tussen de controles door even rond in kamer 373, de inloopkast met allerlei in beslag genomen spullen. Er staan kleine opgezette alligators, een babygorilla naast een boomstammetje en cowboylaarzen van slangenleer. Verder net echte Vuitton-tassen, fake Chanel-oorringetjes en veel te goedkope Nikes.

Het geëtaleerde namaakspul dateert van een tijd terug, want het is inmiddels niet meer verboden, hoewel best nog wat Nederlanders menen van wel. André: ,,We hebben binnen Europa sinds juni 2016 de afspraak dat we mensen niet meer voor zulke spullen beboeten, behalve als ze zoveel bij zich hebben, dat het op een handeltje begint lijken.''

Om nog maar een misverstand de kop in te drukken: de invoer van sigaretten. Volgens André denken veel Nederlanders dat ze best een paar sloffen mogen meeslepen, terwijl er volgens de wet maar één accijnsvrij is toegestaan. ,,Ik haal dagelijks heel wat pakken uit de koffers.''

Nederlanders onderschatten volgens hem daarentegen juist weer hoeveel cash ze mee mogen. Tot 10.000 euro kan, zonder enig gedoe. Vanaf 10.000 euro is ook oké, mits het bij de douane wordt aangemeld.

Voor spullen geldt een belastingvrije drempel van 430 euro. André: ,,Een iPad onder die prijs mag dus gewoon.''

Schelp

Omdat het passagiers zou kunnen duizelen, lanceert de douane deze zomer een nieuwe app met het toegestane spul per land. Als mensen dan nóg dubben, kunnen ze ter keuring een kiekje doorsturen. De douanier: ,,Ben je op een marktje in Maleisië en twijfel je of die schelp mag: neem dan via Facebook of Twitter contact met ons op.'' Niet al die glanzende, tropische schelpen zijn illegaal. ,,Van die grote doopvontschelpen kan je er drie zonder problemen meenemen.''

Vérola heeft zich ondertussen over drie flessen Zuid-Afrikaanse wijn in de koffer van het Brabantse echtpaar gebogen. Ze tuurt al een paar seconden naar het etiket van de rosé. ,,Dáár is toch niks mis mee'', werpt Brigitte tegen. ,,Oh nee'', lacht de douanier, ,,maar ik zie dat er slechts 0,5 procent alcohol in zit en dat lijkt me persoonlijk wel wat. Wijn zonder kater.''

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie