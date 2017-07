Ziekenhuisbewakers verdacht van dood patiënt

De beveiligers zitten niet vast, maar zijn wel als verdachten aangemerkt. De verwarde man was opgevallen omdat hij midden in de nacht door de centrale hal van het ziekenhuis liep. De beveiligers wilden weten wat hij daar deed. De man reageerde agressief en werd door de beveiligers in bedwang gehouden. Toen agenten ter plaatse waren gekomen, bleek dat de verwarde man onwel was geworden. Het is niet duidelijk of de bewakers een nekklem hebben toegepast.