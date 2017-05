'Zitting om missen schoolfoto door Offerfeest logische stap'

Het bericht over de moeder die 10.000 euro eist omdat de schoolfoto werd gemaakt op de dag van het Offerfeest, waardoor haar dochters er niet bij waren, levert heel wat discussie op. Columniste Hanina Ajarai is het er in elk geval niet mee eens . Maar er zijn er ook voorstanders van de gang naar een rechter door de moeder.

Quote Een school mag geen onderscheid maken op bijvoorbeeld godsdienst bij het aanbieden van school­ac­ti­vi­tei­ten Marysha Molthoff Woordvoerder Marysha Molthoff van het College voor de Rechten van de Mens noemt het 'een logische stap' dat de moeder juridische hulp zoekt als zij er met de school niet uitkomt. ,,Je kunt zeggen dat de stap naar de rechter een grote is, maar tegelijkertijd wordt wel duidelijk wat je van de school kunt verwachten. Dat is het prettige van de rechter, die schept heel duidelijk juridische kaders waar we ons aan moeten houden.''



Zij legt uit dat de wet gelijke behandeling stelt dat je bij het aanbieden van onderwijs 'géén onderscheid mag maken op basis van godsdienst'. Reguliere scholen, waartoe de Haagse Maria Montessorischool behoort, moeten volgens het College ervoor zorgen dat iedereen het onderwijs, en óók de schoolactiviteiten daar omheen kan bijwonen. ,,Als je het heel sec bekijkt, dan mag een school geen onderscheid maken op bijvoorbeeld godsdienst bij het aanbieden van schoolactiviteiten zoals de officiële schoolfoto. Op het moment dat je de schoolfoto plant tegelijk met het Offerfeest, dan is het niet zo vreemd dat kinderen met een islamitische achtergrond er niet bij kunnen zijn op het moment dat die foto wordt gemaakt.''

Schadevergoeding

Het College voor de Rechten van de Mens doet geen uitspraak over deze individuele zaak. Molthoff stelt wel dat het 'direct gevolgen heeft voor kinderen met een islamitische achtergrond dat de foto ingepland is op een dag waarop het islamitische Offerfeest is'.

De moeder had volgens Molthoff ook naar het College voor de Rechten van de Mens kunnen stappen. ,,Nu is ervoor gekozen om naar de rechter te gaan. Dat heeft er denk ik mee te maken dat er schadevergoeding wordt gevraagd. Het College is niet bevoegd om een schadevergoeding toe te kennen en kan alleen toetsen of bijvoorbeeld een school zich aan de gelijkebehandelingswetgeving heeft gehouden.''

3 vragen: hoe zit het precies?

1. Mogen islamitische kinderen thuisblijven tijdens het Offerfeest?

Als er een religieuze feestdag is, hoeven kinderen niet naar school, maar dat moet wel vooraf geregeld worden. Scholen kunnen dat zelf doen door tijdens feestdagen de school te sluiten. De hindoeïstische basisschool Shri Vishnu in Den Haag is bijvoorbeeld op de dag na het Holifeest gesloten. Basisscholen kunnen zelf beslissen hoeveel extra dagen ze aanmerken als vakantiedagen, zolang ze voldoen aan de urennorm van 940 uur per jaar les. Als scholen niet gesloten zijn op dagen waarop er godsdienstige verplichtingen zijn, kunnen ouders de school informeren en krijgen ze vrijstelling.

2. Hoe krijgt een ouder vrijstelling?

Ouders moeten minimaal twee dagen voor de religieuze feestdag of verplichting de directeur informeren. Het is voor de school belangrijk om een melding van afwezigheid te hebben, omdat er anders sprake is van spijbelen en dat moet de school melden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Bij kinderen tot 12 jaar zijn de ouders dan strafbaar. De regels gelden voor alle religies en levensovertuigingen

3. Waarom krijgen katholieke kinderen niet vrij voor carnaval, dat is toch ook een religieus feest?