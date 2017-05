Zo kom je wespproof de zomer door!

Nog even voor de duidelijkheid: waarom worden deze zomer zoveel wespen verwacht?

Er zijn meer wespenkoninginnen gesignaleerd. Zij zorgen voor nieuwe aanwas. Maart was warm en daarom kwamen ze eerder uit hun winterslaap. Ook hebben meer mannetjes (darren) de wintermaanden overleefd. Daarnaast zijn in november al larven in wespennesten gevonden. Normaal gesproken zijn alle wespen dan dood, nu blijkt dat ze hun larven in de winter konden blijven voeren. Twee generaties wespen zijn dus de winter doorgekomen.

Wespen hebben ook positieve kanten. Ze vangen veel insecten.

Bioloog Arnold van Vliet: 'Een wesp is er niet op uit om jou te steken.' Hoe houd je wespen op afstand?

Een wesp is er niet op uit om jou te steken. Sla niet, maar maak rustige armbewegingen. Daardoor is het niet fijn vliegen voor de wesp en vertrekt hij. Kijk uit met zoetigheid. Sommige mensen hangen tegen de wespen een bakje met limonade op in hun tuin of op het terras. Maar dat doen ze dan vlak bij de plek waar ze zelf zitten. Dan helpt het niet. Hang het bakje op ruime afstand. Houd blikjes en flesjes altijd goed in de gaten; een wesp kan erin kruipen.

En als je toch wordt geprikt?

Blijf rustig. Een wespensteek kan pijnlijk zijn. Probeer het gif uit te zuigen en wees alert op allergische reacties.

Waarom komen wespen af op zoetigheid?

Wanneer de werksters hun larven voeren, geven larven wat zoetigheid terug. In de zomermaanden zijn de larven volgroeid en hebben de werksters minder te doen. Ze krijgen geen zoetigheid en moeten zelf zoeken naar wat lekkers. En dat halen ze bij ons. We spreken dan ook wel van ‘limonade-wespen’. De overlast zie je vaak vanaf juli met een piek in augustus. Overigens houden we wel een slag om de arm. Als we deze zomer een paar heftige buien krijgen, vermindert het aantal wespen sterk.

Stel, je vindt een wespennest in de tuin of schuur. Wat moet je doen?

In een gemiddeld wespennest zitten 5.000 tot 10.000 wespen. Als het nest op een plek zit waar je er last van hebt, bel dan een professionele bestrijder. Probeer het niet zelf, want wespen zullen zich verdedigen. Hangt het nest op een plek waar je er niets van merkt, laat het dan zo. Wespen zijn ook nuttig.

Quote Een nest van 5.000 wespen vangt dagelijks 105.000 vliegen en muggen, dat is een gigantische hoeveelheid. Bioloog Arnold van Vliet