Zonaanbidden doe je zo

Het vakantiegeld is binnen, maar aan een reisje naar de zon hoeft het deze dagen niet op te gaan. Wat doen we dit jaar met het zomerse extraatje?

Volledig scherm Vlnr Hond Theodore (7), Nathan Bui (27) & Nikita Rijgersberg (31) zijn net verloofd en komen uit Utrecht, Eline (30) & Rob (31) Versteeg & zoon Jip (1.5) komen uit Apeldoorn. © Shody Careman

Nathan Bui (27) en Nikita Rijgersberg (31) uit Utrecht zijn net verloofd. Ze hebben hond Theodore (7) bij zich. Eline (30) en Rob (31) Versteeg en zoon Jip (1,5) komen uit Apeldoorn. Nikita: ,,Ons vakantiegeld is al op. We zijn net terug van een bruiloft in Polen en daar hebben we alles uitgegeven.''

Rob: ,,We hebben een nieuw huis gekocht en besteden ons vakantiegeld heel nuttig aan het bestraten van onze nieuwe tuin. En het vakantiegeld van volgend jaar is ook al opgemaakt, haha.''

Volledig scherm Zussen Floor (22, vooraan) en Marthe (29) van der Hilst uit Utrecht. © Shody Careman

De zussen Floor (22, vooraan) en Marthe (29) van der Hilst uit Utrecht zitten samen in het Wilhelminapark. Floor: ,,Ik ga zondag op vakantie naar Kroatië van mijn vakantiegeld. Ook heb ik 1.000 euro opzijgezet. Hopelijk is er in de zomervakantie nog geld over om gewoon nóg een keer op vakantie te gaan.''

Marthe: ,,Ik ben freelancer, dus ik krijg geen vakantiegeld. Vroeger, toen ik bijbaantjes had, kreeg ik het nog wel, maar dat was echt niet meer dan 1.000 euro.''

Volledig scherm Nina (18) uit Den Bosch. © Shody Careman

Nina (18) uit Den Bosch is met haar vriendinnen van het Koning Willem I College op het strand. ,,Een vriendin van ons krijgt wel vakantiegeld, maar geen idee of ik het ook krijg.''

Volledig scherm Eddy Beld (48) en Sheila Goette 43) uit Amsterdam met hun honden Sep (2,5, herderachtig) en Gizmo (8). © Shody Careman