Zonnepark zo groot als provincie Utrecht kan Nederland voorzien van stroom

Tesla-baas en ondernemer Elon Musk roept het al jaren, en afgelopen weekeinde weer op een bijeenkomst met Amerikaanse gouverneurs: 'slechts' 160 bij 160 kilometer is nodig om de volledige Verenigde Staten te voorzien van zonnestroom, plus nog een een paar vierkante kilometer voor accu's. Het is een gigantische lap grond, maar een stipje op de landkaart. Bijvoorbeeld een hoekje van Texas, waar de zon vaak schijnt.

Nederland heeft natuurlijk minder elektriciteit nodig dan de VS, maar verhoudingsgewijs heeft ons land meer ruimte nodig. ,,In Texas levert de zon twee tot drie keer meer elektriciteit op dan in Nederland en de verschillen tussen zomer en winter zijn groter, waardoor hier seizoensopslag nodig is", legt Wim Sinke (61) uit, naast hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam werkzaam voor ECN Solar Energy.

Zonnepanelendak

,,Men denkt vaak dat zonne-energie oppervlakteverslindend is, maar geschikte ruimte is overal te vinden en niet de beperkende factor." Eén gigantisch veld ter grootte van de helft van Limburg is dan ook geen logische optie, aldus de hoogleraar die de oppervlakte van 35 bij 35 kilometer ter illustratie noemt, net als Elon Musk. Musk ziet het liefst dat Amerikanen zijn nieuwe zonnepanelendak massaal gaan gebruiken. Als er alleen zonnepanelen op daken worden gelegd, in optimale richting, is volgens Sinke in Nederland een oppervlakte van 25 bij 25 vierkante kilometer al voldoende. ,,In een veld moet er ruimte zitten tussen de panelen, om schaduw te voorkomen en erbij te kunnen."

Aantrekkelijk

Wat wél een beperkende factor kan worden volgens Sinke, is het draagvlak in de samenleving. ,,Het moet zodanig zijn dat mensen zonnepanelen aantrekkelijk vinden." Maar als het aan hem ligt, kan de overgang naar zonne-energie niet snel genoeg gaan. Al denkt hij dat in Nederland een mix met windenergie de toekomst is. ,,De technologische ontwikkelingen gaan zeer hard. De prijzen van zonnepanelen zijn spectaculair gedaald en het rendement gestegen, waardoor steeds minder ruimte nodig is. En dat gaat nog wel even door zo."



In Nederland verschijnen al steeds meer zonneparken. Met een vermogen van 30 megawatt is de grootste die bij Delfzijl, goed voor het verbruik van zo'n 10.000 huishoudens.