Zoon vermoorde krantenbezorgster bedreigt verdachte met de dood

De zoon sprong op de publieke tribune plots van zijn stoel en wilde de verdachte, die zo’n drie meter voor hem in het verdachtenbankje zat, aanvallen. Luid schreeuwend liep hij op Biko M. af, maar hij kon nog net op tijd worden tegengehouden door de parketpolitie.



De agenten werkten hem de rechtszaal uit. ,,Ik maak je dood, ik maak je dood’’, brulde de woedende jongeman. ,,Al moet ik er twintig jaar op wachten.’’ Een vriend van de zoon wist hem uiteindelijk tot bedaren te brengen.



Anita van Dijk werd 13 mei vorig jaar tijdens haar krantenronde belaagd door een man en met een mes neergestoken. Ze overleed een week later in het ziekenhuis. M. ontkent iets te maken te hebben met haar dood. ,,Als ik het had gedaan, zou ik het zeggen. Waarom zou ik zoiets doen? Ik weet niet meer wat ik die dag heb gedaan. Ik weet wel dat ik haar niets heb aangedaan. Ik heb geen bewuste herinneringen aan die dag.'' De verdachte zegt ook dat hij de krantenbezorgster niet kende.



M. verscheen vanmorgen in eerste instantie niet in de rechtbank. De rechtbank en de officier van justitie waren verrast door de afwezigheid van de moordverdachte. Bij de laatste voorbereidende rechtszitting had zijn advocaat nog expliciet verklaard dat M. bij de inhoudelijke behandeling van de zaak zou zijn. Zijn advocaat meldde vanochtend om kwart over acht nog telefonisch contact te hebben gehad met M. ,,Hij vertelde zich niet lekker te voelen.’’



De officier van justitie eiste daarop dat de verdachte, die in de Scheveningse gevangenis verblijft, zou worden opgehaald. ,,Desnoods met een bevel tot medebrenging.’’ De rechtszaak werd onderbroken, maar is na de komst van M. rond 11.00 uur weer hervat.



Anita van Dijk werd 13 mei vorig jaar tijdens haar ronde door Rotterdam-Delfshaven neergestoken. Rond kwart voor vijf, ze was bijna klaar met haar ochtendronde, werd ze zwaargewond gevonden naast haar fiets. Een week later overleed ze in het ziekenhuis.



Het duurde lange tijd voordat bij de politie een verdachte in beeld kwam. Onder de nagels van de krantenbezorgster en op haar jas werd DNA aangetroffen dat matchte met dat van de verdachte.



De advocaat van M. stelde bij één van de regiezittingen dat zijn cliënt niet kon worden aangewezen voor het dodelijke steekincident en dat de verkeerde man zou zijn aangehouden. De verdachte is in het Pieter Baan Centrum door gedragsdeskundigen geobserveerd.