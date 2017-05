Zwaar teleurgesteld: zieke Martijn verliest geding tegen zorginstelling

Martijn Kloosterman, de zwaar zieke Bredanaar die van zijn zorginstelling niet langer in zijn woning mag blijven, heeft het geding dat hij tegen zijn verhuizing had aangespannen, verloren. Zijn advocaat laat het er niet bij zitten.

De 40-jarige Kloosterman, die lijdt aan de ziekte van Duchenne, een ernstige spierziekte, moet eind deze maand zijn verhuisd omdat het appartementencomplex aan de Nieuwe Leuvenaarstraat waar hij al twintig jaar woont, wordt verbouwd.

De instelling wil hem onderbrengen in een zorginstelling in Goirle maar dat wil de aan een rolstoel gekluisterde Martijn die kunstmatig beademd wordt, niet. De Bredanaar, gehecht aan zijn stad en zijn vrienden, wil liever naar een andere woonvoorziening van Amarant, dicht in de buurt van zijn huidige woning, verhuizen.

Volledig scherm Martijn Kloosterman is zwaar teleurgesteld in de uitspraak. © Edwin Wiekens Martijn liet zijn oog vallen op een woonvoorziening waar mensen met hersenletsel wonen. Maar dat weigert Amarant, aanvoerend dat hem daar de noodzakelijke zorg niet geboden kan worden. Dat gelooft Martijn niet, die daarom naar de rechter stapte. Hij eist dat een onafhankelijk arts nog eens goed naar zijn wens om naar deze accommodatie te verhuizen, mag kijken.

Die eis heeft de rechtbank in Breda afgewezen. In het vonnis dat vanochtend naar buiten kwam, valt te lezen dat Amarant 'voldoende onderzocht heeft’ of deze woonvoorziening voor Martijn geschikt is. ,,Amarant’’, zo wordt verder gezegd, ,,heeft in redelijkheid kunnen oordelen dat dit niet het geval is.’’ Een onafhankelijk deskundige inschakelen is daarom volgens de rechtbank niet nodig.

Teleurgesteld

Quote Met dit vonnis maak je patiënten in de zorg monddood Raadsman Peter Schouten Martijn is zwaar teleurgesteld. ,,Ik had echt gehoopt en ook verwacht dat de rechter mij in het gelijk zou stellen'', aldus de Bredanaar die in beroep wil gaan tegen het vonnis. Diens raadsman, mr. Peter Schouten: ,,We gaan zo snel mogelijk spoedappel aanvragen bij het gerechtshof. Want hier gaan we niet mee akkoord. Met dit vonnis maak je patiënten in de zorg monddood.''

Schouten zegt verbaasd te zijn dat de rechter tot de slotsom is gekomen dat Amarant voldoende onderzoek heeft gedaan of de accommodatie waar Martijn naar toe wil, echt niet kan. ,,Ik heb Amarant om de onderzoeksrapporten gevraagd waaruit dat zou blijken. Op de zitting bleek dat die rapporten er helemaal niet zijn. Dus hoezo zorgvuldig? Ik sta echt perplex.''

Verpleegkundige

Met het beroep tegen de uitspraak in het kort geding is haast geboden omdat Martijn uiterlijk 1 juni uit zijn appartement aan de Nieuwe Leuvenaarstraat moet zijn. Al zijn medebewoners zijn inmiddels al vertrokken en hij woont er nu nog in zijn eentje. Slechts een verpleegkundige is nog standby in het geval Martijn beademingsproblemen heeft.

Schouten: ,,Uit menselijk oogpunt kan wat hier gebeurt natuurlijk niet. Laten we hopen dat het gerechtshof deze zaak snel gaat bekijken. Want op deze manier zijn we met de inspraak van patienten weer terug op het niveau van voor de Franse Revolutie.'''

Amarant is blij met de uitspraak. ,,Maar'', zegt Marc Bindels, lid van de raad van bestuur, ,,we zien dit niet als het winnen van dit geding. Dat zou niet gepast zijn. Het is zaak dat we nu zo snel mogelijk een oplossing voor het huisvestingsprobleem van Martijn weten te vinden.''

Verpleeghuis

Wat Bindels betreft komt opnieuw huisvesting bij een collega-zorginstelling, de Stichting Elisabeth, in beeld. Die heeft in een verpleeghuis op korte afstand van waar Martijn nu woont ruimte beschikbaar. Elisabeth wil twee kamers ter beschikking stellen waardoor de Bredanaar straks net zoveel leefruimte beschikbaar heeft als nu het geval is.

Quote Ik respecteer zijn keuze. Maar het is in niemands belang als deze juridische procedure nog langer gaat duren Marc Bindels, bestuurslid