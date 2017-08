Zwembond wil zwemles voor asielzoekers verplichten

Volgens Alice Schols, verantwoordelijk voor het thema zwemlessen bij de KNZB, is het tijd om iets aan het zwemonderwijs voor asielzoekers te doen. ,,Wij leren in Nederland allemaal goed zwemmen. Daarmee ziet het er zo gemakkelijk uit, en denken kinderen of volwassenen met een migratieachtergrond: 'Nou, dat kunnen wij ook'. Iets wat gevaarlijke situaties kan veroorzaken.''



Sommige azc's en asielorganisaties hebben al dergelijke projecten geïnitieerd, maar nog niet genoeg, vindt de Zwembond. ,,Het is vaak heel lokaal, en wordt opgepakt door plaatselijke verenigingen. Landelijk is er nog geen beleid voor. We zijn bij een aantal initiatieven wel betrokken, maar er is nog geen landelijke aandacht voor het gevaar van water. Dat zouden wij graag willen.''



De zwembond ziet het als een optie om zwemlessen in azc's verplicht te laten stellen. ,,Maar eerst willen we graag met de overheid en de verschillende instanties in gesprek gaan.''



Extra begeleiding aan bijvoorbeeld badmeesters zou volgens Schols niet nodig hoeven zijn. ,,Er zijn al protocollen waarin staat bij hoeveel mensen, er hoeveel toezicht moet zijn. Zo is er voor bijzondere doelgroepen, waaronder grote groepen jongeren of mensen met een migratieachtergrond, meer toezicht nodig. Bij professionele zwemmers is er minder toezicht nodig.''