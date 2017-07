Zwerfinator Dirk: Ze vragen soms of ik een taakstraf heb

Onder de naam 'Zwerfinator' ruimt Dirk Groot al drie jaar zwerfafval op. Het begon toen hij kinderen kreeg. Het afval maakte hem eerst boos, maar later besloot hij het op te gaan rapen. Tegenwoordig doet hij dit fulltime en geeft hij lezingen over afval. Hij heeft een methode ontwikkeld om erachter te komen waar en hoeveel zwerfafval er is. Hij werkt samen met gemeentes om dit soort problemen op te lossen, maar gaat nog altijd ongeveer drie keer per week op pad met zijn grijper.