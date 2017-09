Zwoegen door modder en schuim tijdens Strongmanrun

EUTHANASIEMIDDEL 'Wie kan mij dit verbieden als ik op de rand van mijn kist zit?'

18:54 Er is een nieuw middel waarmee mensen op een zelfgekozen moment voor een snelle, pijnloze dood kunnen kiezen. Een poeder, vergelijkbaar met de pil van Drion, helpt volgens de Coöperatie Laatste Wil mensen op een humane en legale manier over een levenseinde te beslissen. Hajo Vleming is er blij mee.