Bestrijding tijgermug in meer wijken in Weert

Liftende Tilburger: 'Nederland is een van de vreselijkste liftlanden ter wereld'

13 augustus BRABANT- Lifters? Dat is toch een ‘uitgestorven ras’, reageert automobilist René Meijer op parkeerplaats Hazeldonk-West op de vraag of hij wel eens lifters tegenkomt. Meijer rijdt voor zijn werk regelmatig naar België en maakt dan een tussenstop op Hazeldonk, waar her en der vakantiegangers een broodje zitten te eten tijdens hun eerste stop richting zuiden. Lifters zijn inderdaad in geen velden of wegen te bekennen.